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В молдавском городе Оргееве состоялось грандиозное шествие в поддержку традиционной семьи. Этот марш ежегодно организуется Оргеевским духовенством совместно с местными властями Оргеева.

В марше приняло участие руководство муниципия, представляющее оппозиционный блок «Победа», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Масштабное мероприятие началось с литургии в соборе святого Димитрия Солунского. Затем многотысячная колонна во главе со служителями церкви, руководством муниципия Оргеев и Оргеевского района направилась Крестным ходом к центру города, воспевая пасхальный тропарь «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ».

Участники шествия пришли со своими семьями, пропагандируя поддержку традиционных семейных ценностей.

«Мы приходим на этот марш каждый год, потому что живем в такое время, когда многие пытаются навязать нам совершенно чуждые нам ценности ЛГБТ и уверяют, что это нормально. Мы не хотим, чтобы наши дети росли в обществе, где традиционная семья попирается ногами», – сказал один из мужчин, пришедший на марш с женой и детьми.

«Мы душой и телом за сохранение традиционной семьи как фундаментальной ценности нашего общества. Именно поэтому мы собрались здесь, чтобы сказать решительное «Нет!» продвижению ЛГБТ», – заявил другой участник шествия.

Конечным пунктом назначения стала площадь Василе Лупу, где состоялась праздничная программа в честь Международного дня семьи.

«Своим участием в Марше за семью мы показываем, что поддерживаем семейные ценности, такие как любовь и уважение, доверие и поддержка, ответственность и солидарность, и обязуемся защищать и продвигать их в муниципии Оргеев», – сказала в своём выступлении мэр города Оргеев Татьяна Кочу, представляющая блок «Победа».

Марш за семью проводится в Оргееве ежегодно в мае.