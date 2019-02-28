«Мы говорим» – Захарова объяснила, как предотвращается кровавый сценарий в Донбассе

28.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Участившиеся обстрелы мирного населения Донбасса со стороны ВСУ свидетельствуют о подготовке провокаций в преддверии президентских выборов и связаны с прибытием на передовую боевиков батальона «Азов».

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последнюю неделю интенсивность и количество обстрелов со стороны ВСУ значительно увеличились. По данным специальной мониторинговой миссии ОБСЕ только с 21 по 25 февраля на территории Донецкой и Луганской Народных Республик обстрелам подверглись 11 населённых пунктов. При этом погибло двое, получил ранение один мирный житель. Повреждены 10 жилых домов», – сообщила представитель МИД РФ.

«Обращает на себя внимание тот факт, что увеличение обстрелов украинскими силовикам гражданских объектов, находящихся на территории провозглашённых республик, совпало с прибытием на передовую в феврале этого года националистических подразделений полка Нацгвардии Украины «Азов». Это даже не объединение, это группировка, представители которой известны своими праворадикальными взглядами, они неоднократно использовались киевским режимом для проведения карательных акций против мирного населения Донбасса”, – сказала дипломат.

Она напомнила, что “Азов” американскими конгрессменами был назван «неонацистским формированием».

“Складывается впечатление, что в Донбассе Киевом готовится очередная провокация, направленная на создание условий для введения военного положения на территории Донецкой и Луганской областей. Не исключено, что её возможной целью может быть отмена выборов в данных регионах Украины, где, как известно, президент Украины Порошенко мягко говоря, не пользуется поддержкой населения», – отметила Захарова.

Также на вопрос журналиста о том, что может сделать Россия вместе с ОБСЕ, чтобы прекратить это «зверство», представитель МИД рассказала о предпринимаемых российской дипломатией шагах.

«В связи с выборами, в связи с избирательной кампанией, которая сейчас стартовала и проводится на Украине, к сожалению, мы не исключаем провокации. Что мы для этого делаем, для того, чтобы предотвратить кровавый сценарий? Мы об этом, во-первых, говорим. Это, знаете, не так и мало. Это раз. Публично, я имею в виду, мы предаём эти факты гласности.

Во-вторых, мы, безусловно, передаём имеющиеся у нас данные в соответствующие структуры по линии ОБСЕ. И, конечно, двусторонние контакты с теми, кто занимается протекторатом киевского режима и имеют возможность прямого влияния на те шаги, которые предпринимаются в Киеве», – резюмировала Захарова.