«Мы и не спешим»: НАТОвские гаубицы расстреляли центр Донецка, люди сгорели заживо

Украинские вооружённые формирования открыли огонь из гаубиц НАТОвского образца по уже пристрелянным локациям центра Донецка. Известно о семи погибших и 25 раненых. Среди последних – оказавшийся в зоне поражения репортер Венесуэльского телеканала TeleSUR.

Один из снарядов разорвался прямо у площади Ленина, от чего вспыхнула оказавшаяся рядом грузовая ГАЗель, двое человек, находившихся в ней, сгорели заживо.

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Под огнём ВСУ люди бросали машины и прятались в подземном переходе и других укрытиях. При этом в Сети даже появились фото со свадебной процессией, которая спустилась в подземный паркинг, где продолжила праздничные мероприятия.

Также зафиксированы попадания по бульвару Пушкина и территории Донецкого драмтеатра, возле которого погибла женщина. Был прилёт по кровле здания администрации Ворошиловского района. Повреждено остекление еще ряда зданий, в том числе Донецкой муздрамы, а также постамент памятника Пушкину на бульваре.

По информации экспертов, ВСУ били снарядами калибром 155 мм. Донецкие коммунальщики оперативно приступили к уборке территории и ремонту линий электропередач, дорожного покрытия для возобновления движения общественного транспорта.

Военный корреспондент Андрей Руденко, комментируя кадры, призвал к «ответной жестокости».

«Снова погибли мирные. И снова это наши люди. Мне не важно, это Белгород или Донецк, или Херсон, это всё наши люди! И их надо защитить. И это мы можем сделать, только проявляя ответную жестокость. И направленна она должна быть на тех, кто отдают приказы на эти удары. Они должны быть уничтожены, и сделать это надо показательно, чтоб каждый нацист трижды подумал перед тем, как отдавать такие приказы», – написал Руденко в своём тг-канале.

Донецкий журналист Сергей Макаренко рассказал, что сегодняшний обстрел – самый близкий к его дому с 24 февраля.

«Когда начался обстрел центра Донецка сегодня, я был дома. Это максимально близко к дому, что было с начала СВО. Я бы сказал – критически близко. Не в дом, конечно, но… Все по классике, один из снарядов пришёл без свиста и звука выхода (это когда прямо в тебя), с обеих сторон дома посыпались осколки, у кого-то выбило стекла (мои целы, пока что). Как только я выглянул в окно посмотреть на последствия, спустя минуту или немногим больше, я увидел деда с соседнего дома, который шёл по тропинке и тащил за собой тележку с закреплёнными на ней двумя 5-литровыми бутылками. Пустыми. В ближайший магазин к этому времени обычно завозят питьевую воду. Видно, что идёт торопливо, ему тяжело, но это все равно медленно. Рассчитав его скорость, примерно, конечно, полагаю, он прошёл не более 20 метров с момента удара (прямо в нас, повторюсь)… Но он все равно идёт за водой. Дома, наверное, ее ждет его женщина. Это самый центр. Здесь люди не имеют такого опыта, как на окраинах, не каждый понимает, когда нужно падать и зарываться в землю, а когда можно просто присесть на всякий случай. И он вряд ли это знает, я в этом уверен. Вдумайтесь, практически буквально ему на голову сыпятся осколки и выбитые стекла (вторичные поражающие элементы) но вода нужней. Он идёт», – написал Макаренко в своём канале.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что план СВО не нуждается в корректировке, несмотря на то, что с 24 февраля обстрелы Донецка только усилились, и жертвы мирных жителей возросли многократно.

«У нас наступательные операции на самом Донбассе не прекращаются, они идут. Идут небольшим темпом, но последовательно, постепенно Российская армия занимает новые и новые территории. Я обращаю внимание, мы же воюем не полной армией, мы воюем только частью Российской армии, только контрактной частью. Но, естественно, это связано с определёнными параметрами личного состава и так далее. Поэтому мы и не спешим в этой части. Но по большому счёту никаких изменений нет, что-то Генеральный штаб считает важным, что-то второстепенным, но основная задача остаётся неизменной, и она реализуется», – сказал президент РФ.