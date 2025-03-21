Мы и русские всех обогнали: Украина стала полигоном испытания технологий дроноводства – командир ВСУ

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Украина и Россия стали пионерами в изобретении новых технологий использования беспилотников. Сегодня все передовые компании по производству дронов испытывают свои технологии в зоне боевых действий на Украине.

Об этом в интервью политологу Руслану Бортнику заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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