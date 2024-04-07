«Мы и так в депрессии, а тут еще Зеленский со своим интервью» – экс-посол в США

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал ошибочную стратегию озвучивать западным СМИ пессимистические прогнозы, надеясь таким образом повлиять на помощь от США. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол Украины в США Юрий Щербак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он наивно хотел их напугать или взволновать тем положением, в котором действительно пребывают – это же не секрет, всё время же пишут западные СМИ, я читаю много польских волонтёров, которые досконально знают ситуацию, и они пишут с огромной тревогой. Но я не думаю, президент и верховный главнокомандующий должен такую риторику публично применять. Он может позвонить Байдену и сказать: «Слушай, старый, дела скверные, мы на грани».

Это абсолютно допустимо, потому что мы знаем переписки Рузвельта, Черчилля и Сталина, они очень откровенные вещи писали, но никогда публично не выступали, и даже мысли о возможном поражении, а в 1942 году Советский Союз стоял на грани поражения, они никогда публично этого не выражали», – сказал Щербак.