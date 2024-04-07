«Мы и так в депрессии, а тут еще Зеленский со своим интервью» – экс-посол в США

Вадим Москаленко.  
07.04.2024 20:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Президент Украины Владимир Зеленский выбрал ошибочную стратегию озвучивать западным СМИ пессимистические прогнозы, надеясь таким образом повлиять на помощь от США. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-посол Украины в США Юрий Щербак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он наивно хотел их напугать или взволновать тем положением, в котором действительно пребывают – это же не секрет, всё время же пишут западные СМИ, я читаю много польских волонтёров, которые досконально знают ситуацию, и они пишут с огромной тревогой. Но я не думаю, президент и верховный главнокомандующий должен такую риторику публично применять. Он может позвонить Байдену и сказать: «Слушай, старый, дела скверные, мы на грани».

Это абсолютно допустимо, потому что мы знаем переписки Рузвельта, Черчилля и Сталина, они очень откровенные вещи писали, но никогда публично не выступали, и даже мысли о возможном поражении, а в 1942 году Советский Союз стоял на грани поражения, они никогда публично этого не выражали», – сказал Щербак.

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Президент Украины Владимир Зеленский выбрал ошибочную стратегию озвучивать западным СМИ пессимистические прогнозы, надеясь таким...


Он назвал подобные интервью «ошибочной стратегией».


«Потому что это сразу же влияет на наше общество, на настроение, порождает огромный пессимизм, мы и так все в депрессивном состоянии, весь народ. Мы жаждем каких-то хороших новостей, их нет и нет, и всё это порождает плохие настроения в обществе. Президент должен или молчать, или такие вещи публично не объявлять и давать интервью», – сокрушался экс-посол.

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