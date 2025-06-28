Мы идем сквозь ад. Кремль поджигает со всех сторон – киевские СМИ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия и ее геополитические противники ведут войну, используя разные карты боевых действий.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское издание «Зеркало недели».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Так случилось, что эту войну противники ведут на разных картах боевых действий. На планах Украины и Запада — фронты, логистика, ресурсы, санкции, мониторинг нарушения прав человека и т.п. У Путина на столе карты совсем другие. Нельзя сказать, что его не интересует военная ситуация. Но чаще всего его внимание приковано к картам стран мира и отдельным территориям, на которых отображается состояние общественных настроений. Его интересует возмущение общественного мнения в регионах, на которых сейчас сосредоточен информационно-психологический удар», – пишет «ЗН».

Утверждается, что целью атак Путина являются всевозможные демократические процедуры, опросы, плебисциты, референдумы, выборы.

«Там он продвигает свое оружие через формирование электоральных масс, выгодных России на сегодняшний день. Создавая в стране хаос мнений, дезориентируя избирателя, внедряя в общественный диалог грызню и брань, запугивая каждого жителя страны кризисами, катаклизмами, экономическими потрясениями, навевая чувство беспомощности и беззащитности, Кремлю удается сформировать настроения удручающего скепсиса в отношении будущего у значительного количества людей. Поэтому они получают своеобразный футурошок», – говорится в статье.

Указывается, что этот шок «проявляется в формировании у преобладающей части населения чувства тоски или тревоги, безнадежности или чувства вины».

«Во взаимоотношениях граждан появляются раздражительность и беспокойство, которых до сих пор не было. Люди теряют интерес к любимым занятиям. Врачи констатируют рост количества пациентов с жалобами на усталость и апатию, сложности с концентрацией внимания. Расстройства сна или аппетита становятся распространенными. Доминируют навязчивые мысли о событиях прошлого», – описывает автор материала ситуацию.

По его словам, эти технологии были хорошо отработаны еще советскими спецслужбами, а сегодня их их эффективность приумножена благодаря информационным сетям.