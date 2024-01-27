«Мы идиоты и маргиналы»: Украинцы начали о чем-то догадываться

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Среди жителей Украины растёт число не верящих в помощь Запада и возможность положительного сценария для Киева в случае заморозки конфликта.

Об этом в эфире украинского политолога Юрия Романенко заявил киевский философ Сергей Дацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас проблемная ситуация касается остановки войны. Что говорят некоторые украинцы: «Когда мы остановим войну, Россия приготовится, и снова по нам ударит», а мы будем при этом бездействовать вместо того, чтобы приготовиться лучше. То есть, полное недоверие к нам, к самим себе, к власти, к Западу, что он возобновит помощь, к международным институтам. Полное недоверие к тому, что мы и наши союзники что-то сделаем, и доверие к тому, что Россия использует это лучше. Я предполагаю, что так говорят изменники Украины – люди, которые не верят в Украину», – язвительно прокомментировал Дацюк.

Сбежавший в США экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заметил парадоксальную ситуацию – население настолько зомбировано воинственной риторикой, что боится попыток любых компромиссов, ожидая в этом случае краха Киева.

«Люди, по сути, говорят следующее: «Мы настолько бестолковые, что как только прекратится война, сразу всё станет намного хуже. Только война нас спасает», – говорят эти люди. А это превращается в «даёшь перманентную войну», потому что только в этом состоянии мы хоть что-то из себя представляем, можем чего-то добиваться и существовать. Как велосипедист, который как только остановится, то сразу упадёт. А Запад, считают люди, настолько тупой, что как только война остановится, только Россия проявит должный ум, и будет готовиться к следующей фазе войны. В их головах Россия – это ослепительная тьма, ослепительная своим умом, коварством и дальновидностью. А мы и Запад – это идиоты и маргиналы, не способные сложить дважды два. Между прочим, это похоже на реальность. Чем дольше длится война, тем больше образуется людей, причём людей во власти, которые не хотят прекращения войны. Их приходится заставлять прекращать войну. И получается, что мы автоматом признаём свою неспособность принимать стратегические решения», – подытожил Арестович.