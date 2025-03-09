Часть подразделений ВСУ уже готовы выступить в поход на Киев против диктатуры Зеленского.

Видеообращение ВСУшника опубликовано в телеграм-канале «Канал фронт», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мой позывной – «Лесник». Я – один из командиров спецподразделений 95 отдельно десантно-штурмовой бригады ВСУ. Проливаю кровь за нашу великую Украину с августа 2014 года.

11 лет мы бьёмся с сепарами, орками и другой нечистью ради нашей страны. Мы каждый раз приходим, когда страна нас просила, гибли за неё в Донецком аэропорту, Дебальцево, уничтожали врагов в Авдеевке. Не жалели ни себя, ни свои семьи.

И в этот час Украина в опасности. Причина – предательство со стороны президента Зеленского и его правительства. Самое важное в жизни для меня и моих побратимов – это Украина», – разводил пафос ВСУшник.