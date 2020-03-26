26.03.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Война, ВСУ-убийцы, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина
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Мы их теряем! Институт нацпамяти требует зомбировать школьников байками о киборгах




Украине нужно создавать комиксы о «героях войны», чтобы «просвещать» этим школьников, потому что восьмиклассники ничего не знают о том, что произошло в 2014-м году и последовало за этим.

Об этом в эфире интернет-канала «Skrypin» заявил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы рассказываем, собираем устные истории войны – это очень важная штука, потому что нам кажется, что все понятно и все все видят.

Но, например, мне герой Украины Жемчугов рассказывал, что школьники, 8-й класс, ты их начинаешь расспрашивать про 14-й год, о начале войны, а они не знают. Он им говорит имя Моторола, а они не знают кто это.

А если начинаешь уже о каких-то своих, то тоже не знают. Потому мы сохраняем и рассказываем это. Но тут надо, чтобы и креативная индустрия, чтобы создавала, работала с этими образами, комиксы и так далее», – заявил Дробович.

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