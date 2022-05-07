«Мы им поможем «выздороветь»: В Крыму задержаны очередные противники Z-операции

07.05.2022  11:42 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия


В Крыму задержали очередных борцов с наклейками буквы Z на автомобилях. На этот раз пострадали автомобилисты Евпатории, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«МВД Крыма сообщило о задержании в Евпатории двух жителей города, разбивших стекла автомобиля, на которых была наклеена буква Z. Возбуждено уголовное дело о порче имущества. Аналогичные случаи отмечены в Симферополе, о чем сообщалось в социальных сетях, – отметил в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов. – Хочу всем «противникам» буквы Z посоветовать оставить свое мнение при себе. У нас демократическое государство, но не стоит доброту принимать за слабость. Если не «переболеют» сами, мы им поможем «выздороветь».

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В Крыму задержали очередных борцов с наклейками буквы Z на автомобилях. На этот раз...

Отметим, что в предыдущих случаях поимки борцов с буквой Z после беседы с правоохранителями они, по обыкновению, меняют свои политические взгляды, приносят извинения за порчу имущества и военнослужащим ВС РФ за свой поступок. Тем не менее, им придется отвечать по закону за порчу имущества.

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