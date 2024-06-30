«Мы испытываем отвращение»: Болгария превращается в Болгаристан

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В Болгарии уже многие годы наблюдается парадоксальная ситуация. Значительная часть жителей страны, не менее половины граждан, с симпатией относятся к России. Люди не забыли о решающем вкладе Российской Империи в освобождение от османского ига, длившегося почти пять веков. Живы и давние культурные традиции. Многочисленные опросы населения, социологические исследования, в том числе и проводившиеся авторитетными западными компаниями, подтверждают этот факт.

Однако при этом, в стране из года в год к власти приходят исключительно антироссийские политические силы. Российские читатели в своих комментариях задают справедливый вопрос: если болгары нас так любят, почему же они голосуют за отъявленных русофобов? Причем схожая ситуация наблюдается и в некоторых других балканских государствах, например в Греции.

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В поиске ответа на этот вопрос, мы натолкнулись на интересный пост в социальных сетях. Приведем его с небольшими сокращениями и почти без ремарок.

«После 1990 года цыгане остались в руках своих лидеров (читай – «цыганских баронов»), которые использовали деньги от различных европейских программ и строили дома, превышающие по размеру школы. С тех пор самую большую черную дыру в космосе называют «Деньги для цыган». Они не знают, что есть болгарское телевидение! Они смотрят турецкие каналы. Если вы войдете, например, в цыганское гетто в Нова-Загора, у вас возникнет ощущение, что вы входите в афганский город. Вначале большая мечеть, построенная на деньги, поступившие из-за границы. Вокруг – бороды, простыни вместо одежды, надписи на турецком языке, и на тебя смотрят как на белую ворону! Телевизионные тарелки указывают на юго-восток. Эта популяция подобна детям природы. Они чувствуют силу. Посмотрите, как они нас оценивают. Болгары – на втором и третьем месте! Мы в Болгарии живем или в Болгаристане?».

В этом же посте, приведен интересный график:

Исходя из этого исследования, цыганская община голосует преимущественно за две партии – ДПС и ГЕРБ. Обе эти политические силы стали лидерами и на последних, уже шестых за последние годы, внеочередных парламентских выборах. Движение за права и свободы – ДПС изначально создавалась, как партия этнического турецкого меньшинства. Лидер ГЕРБа, Бойко Борисов, многие годы заигрывает с лидерами цыганских общин, и называет себя их «большим другом».

Учитывая установленный на минувших выборах в Народное собрание антирекорд – 70 процентов граждан не явились на избирательные участки, вырисовывается печальная картина. Выходит, что руководство страны избирают не болгары, а представители национальных меньшинств – турки и цыгане!

Автор приведенного выше поста в Фейсбук, житель болгарского города Стара Загора, Петер Цаклев, человек достаточно известный. Он был последним государственным директором одного из крупнейших предприятий региона, завода «Берое», прекратившего свое существование еще в 90-х годах прошлого века. Господин Цаклев прокомментировал нашему изданию, свое видение ситуации.

Конечно, проблема кроется не в самих цыганских общинах. Национальные меньшинства стали удобным инструментом в руках нечистоплотных политиков и их кураторов на Западе. Тот же ГЕРБ давно «прикармливал» цыганских лидеров. Было время, когда многие цыгане получали еще и турецкие паспорта, обретая двойное гражданство. Причем, делалось это исключительно из соображений удобства при торговых операциях. Говоря о меньшинствах – «дети природы», я имел в виду их исключительную способность к выживанию и получению материальной выгоды. Когда в 90-х годах большинство болгар оказались на грани голода, рушилась экономика, людям не было на что жить, цыганские общины очень быстро сообразили, как можно нажиться на политике. Большинство болгарских цыган, идя на выборы, не имеют и малейшего представления за кого, за какие партии они голосуют. Зачастую, им просто вручают некую сумму – 50 – 100 левов, и называют цифру, возле которой нужно поставить крестик.

ПолитНавигатор: Почему же не голосуют сами болгары? Лишь 30 процентов граждан отдали свои голоса!

Люди не верят в честность избирательного процесса. Не верят в возможность каких-либо перемен. Все понимают, что руководство ЕС выделяет огромные суммы именно «меньшинствам» не из сострадания. Им нужен послушный электорат, всегда готовый действовать по указке.

Действительно, болгарские издания регулярно публикуют скандальные доказательства масштабных фальсификаций на прошедших выборах. Однако отменять результаты голосования никто не собирается.

Очень точно охарактеризовал ситуацию в стране известный аналитик и экономист Михаил Крыстев:

«Более 70% граждан Болгарии отказываются участвовать в избирательном процессе. Это не люди, которые не интересуются политикой. Они ежедневно следят за политической жизнью Болгарии, но отказываются участвовать в нынешнем избирательном процессе. Мы не апатичны, скорее мы испытываем отвращение», – отметил Крастев.