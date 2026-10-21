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Удары по складам Wildberries не преследовали никаких военных целей, а были продиктованы местью украинцев и желанием НАТО испытать беспилотники.

Об этом в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил бывший советник президента Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, один из наиболее оголтелых ястребов и русофобов американской внешней политики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы считаете, что нынешняя политика Украины эффективна, потому что они начали бомбить склады частных компаний, например, Wildberries. Вы действительно считали, что Wildberries имели склады военной продукции?», – спросил пранкер.

«Нет, я не думаю, что это действительно были военные цели. Я думаю, что украинцы хотели нанести ответный удар, показать российскому народу, многие из которых знали, что идёт война, но не ощущали её последствий так, как украинцы. Я думаю, именно это они и пытались сделать», – сказал Болтон.

Он подчеркнул, что для Запада было важно также протестировать ударные беспилотники, которые использовали ВСУ.