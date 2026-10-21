«Мы испытывали новые дроны» – Болтон признался Вовану с Лексусом, что на складах Wildberries не было военных грузов

Максим Столяров.  
21.10.2026 19:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, США, Терроризм, Украина


Удары по складам Wildberries не преследовали никаких военных целей, а были продиктованы местью украинцев и желанием НАТО испытать беспилотники.  

Об этом в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил бывший советник президента Трампа по вопросам нацбезопасности Джон Болтон, один из наиболее оголтелых ястребов и русофобов американской внешней политики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Удары по складам Wildberries не преследовали никаких военных целей, а были продиктованы местью украинцев...

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«Вы считаете, что нынешняя политика Украины эффективна, потому что они начали бомбить склады частных компаний, например, Wildberries. Вы действительно считали, что Wildberries имели склады военной продукции?», – спросил пранкер.

«Нет, я не думаю, что это действительно были военные цели. Я думаю, что украинцы хотели нанести ответный удар, показать российскому народу, многие из которых знали, что идёт война, но не ощущали её последствий так, как украинцы. Я думаю, именно это они и пытались сделать», – сказал Болтон.

Он подчеркнул, что для Запада было важно также протестировать ударные беспилотники, которые использовали ВСУ.

«Украинский опыт в области беспилотников был чрезвычайно важен. Это то, чем остальная часть НАТО должна больше воспользоваться», – добавил экс-советник Трампа.

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English version :: Читать на английском «Мы испытывали новые дроны» – Болтон признался Вовану с Лексусом, что на складах Wildberries не было военных грузов

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