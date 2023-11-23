«Мы истекаем кровью. Сейчас лучшее время для мира»: киевский эксперт обратился к власти

Анатолий Лапин.  
23.11.2023 10:20
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина имеет сейчас лучшее время для того, чтобы начать переговоры о мире с Россией.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина имеет сейчас лучшее время для того, чтобы начать переговоры о мире с Россией....

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По словам эксперта, армия и украинское общество, истекая кровью, выиграли время для политиков, чтобы они выбрали позиции для таких переговоров.

«Я считаю, что оборона и переговоры. С первого дня войны говорю, что надо сражаться и вести переговоры. Потому что общество, армия и народ украинский выиграли для политиков два года времени, чтобы вы договорились, чтобы вы нашли приемлемый мир, а не про…рали это время.

Армия продолжает истекать кровью, общество продолжает истекать кровью для того, чтобы у вас были позиции для переговоров. И сегодня, возможно, мы имеем лучшие позиции для переговоров за все время войны», – заявил Бортник.

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