«Мы исторические садомазохисты» – киевский эксперт об украинцах

Украинский народ любит причинять себе боль, и постоянно выбирает во власть глупых и некомпетентных жуликов.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во власти читающих книги людей практически нет. А те, кто есть, никому не рассказывают что они читают книги, чтобы не стать изгоем.

К сожалению, мы сами создали эту западню, в которую попали. Нам нравится, когда жёсткой пропагандой нам выбивают мозги.

Народ имеет ровно ту власть, которую выбирает, на всех фронтах и уровнях. Садомазо – это наше любимое историческое занятие. Мы исторические садомазохисты», – заключил приунывший Бортник.