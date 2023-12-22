«Мы исторические садомазохисты» – киевский эксперт об украинцах

Вадим Москаленко.  
22.12.2023 22:51
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Русофобия, Скандал, Спецоперация, Украина


Украинский народ любит причинять себе боль, и постоянно выбирает во власть глупых и некомпетентных жуликов.

Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский народ любит причинять себе боль, и постоянно выбирает во власть глупых и некомпетентных...

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«Во власти читающих книги людей практически нет. А те, кто есть, никому не рассказывают что они читают книги, чтобы не стать изгоем.

К сожалению, мы сами создали эту западню, в которую попали. Нам нравится, когда жёсткой пропагандой нам выбивают мозги.

Народ имеет ровно ту власть, которую выбирает, на всех фронтах и уровнях. Садомазо – это наше любимое историческое занятие. Мы исторические садомазохисты», – заключил приунывший Бортник.

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