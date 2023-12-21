Мы избавимся от Зеленского, как только найдется замена – Макгрегор

Константин Серпилин.  
21.12.2023 08:37
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина


На Западе давно задумываются о замене украинского президента Владимира Зеленского на кого-то более адекватного, но на Украине не осталось никого подходящего.

Об этом в эфире интернет-канала «Game Of Logic» заявил полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор, планировавший ряд крупнейших военных операций, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Западе давно задумываются о замене украинского президента Владимира Зеленского на кого-то более адекватного,...

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«Люди приходят ко мне постоянно с вопросом: «А вам не кажется, что Залужный – хороший генерал?» Я бы сказал, что нет, он довольно плохой генерал. И где аргументы, что он мог бы заменить Зеленского? Он что, менее коррумпирован? Есть ли у него другое мировоззрение, которое положит конец этому конфликту.

Вот, в чём проблема. Запад ищет кого-то, кто мог бы вмешаться и заменить Зеленского. Избавление от него – конечно, очень позитивное событие», – сказал Макгрегор.

«Но это не единственная проблема. Мы предоставили гражданство кому-то вроде Зеленского, и сказали ему, что он может переехать когда хочет, и будет защищён нашей Службой безопасности. Я нахожу это отвратительным, Зеленский – верный слуга американской империи», – подытожил он.

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