«Мы избрали независимость»: Тирасполь ответил Кишиневу на требование демилитаризации

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Призыв нового премьера Молдовы Дорина Речана к демилитаризации Приднестровья и выводу из республики российских миротворцев ни в коем случае нельзя реализовывать до окончательного урегулирования конфликта в регионе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев, отметивший, что такого рода тезисы Тирасполь расценивает как спекулятивные и не имеющие ничего общего с реальностью.

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«Потому что Приднестровье, Россия и другие участники переговорного процесса исходят из того, что необходимо достичь устойчивого, окончательного урегулирования конфликта между Молдовой и Приднестровьем. А мы считаем, что оно должно носить справедливый характер и учитывать волю приднестровцев, которые избрали независимый характер развития. И единственный способ думать о переформатировании миротворческой операции возможен только после того, как мы окончательно придем к урегулированию наших отношений и поставим точку в конфликте. Но до этого заниматься этим неправильно и контрпродуктивно. Нельзя телегу ставить впереди лошади. То есть причинно-следственная связь сильно нарушена», – сказал Игнатьев в интервью «Известиям».

Он убежден, что если бы молдавское руководство желало бы скорейшего урегулирования, то более активно занималось бы переговорами с Приднестровьем и не отказывалось от встреч на разных уровнях, в том числе на высшем уровне, и исполняло бы ранее взятые на себя обязательства.

«Напомню, мы подписали более 180 документов за почти 30 лет переговорного процесса. Последний пакет документов, который был подписан в 2016–2018 годах между Молдовой и Приднестровьем, тоже не исполняется», – уточнил глава МИД ПМР.

Кроме того, он рассказал о давлении, которое Кишинев пытается оказать на Тирасполь.

«Есть еще и много мер давления — ограничения на поставки продуктов питания и лекарственных препаратов, закон о сепаратизме и другие статьи, которые позволяют применять против приднестровцев массовые репрессии в рамках уголовного преследования в Молдове. Всё это крайне деструктивные шаги, они говорят о том, что Кишинев не готов к нормальному, цивилизованному диалогу. А это очень опасная тенденция. Поэтому мы считаем, что альтернативы миротворческой операции нет, никаких спекуляций в этой сфере быть не должно. Обеспечить мир и безопасность можно только путем переговоров в рамках сохраняющейся миротворческой операции, которая доказала свою успешность», – считает собеседник издания.

По его словам, в заявлении Речана нет ничего принципиально нового.

«Резоны и мотивация молдавской стороны для меня загадка. Но с формальной точки зрения мы действительно ничего нового для себя не услышали. Другое дело, что контекст сегодня очень напряженный — украинский конфликт и много других негативных факторов, которые накладываются один на другой. И плюс ко всему Молдова как минимум с прошлого года активно милитаризуется. Она уже давно освоена НАТО и Западом, это государство, которое, на наш взгляд, абсолютно не соблюдает принцип нейтралитета», – резюмировал Игнатьев.