«Мы к вам вернёмся» – Данилов призвал луганчан «не падать духом»

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Новости Украины

Секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов чуть не потерял «дорогого и близкого» для себя человека, который «оборонял Северодонецк», однако всё обошлось.

Об этом он рассказал в эфире телеканала украинского олигарха Игоря Коломойского «1+1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Телеведущая выразила Данилову соболезнования по поводу освобождения русскими войсками ЛНР, поскольку «Луганщина – это ваша земля».

«Кроме земли, там есть и люди. К сожалению, мои близкие, когда защищали Северодонецк, попали в сложную ситуацию, и мне пришлось пережить определённый период, когда я очень волновался за жизнь одного человека – мне в 4 утра сообщили, что он получил тяжёлое ранение. Но военные врачи его спасли, потом был Днепр, сейчас Киев. Земля вернётся, потому что как раз за счёт тех людей, которые у нас есть, мы будем возвращать все наши земли, начиная с границ 1991 года, на иное мы не согласимся», – пообещал Данилов. «Хочу обратиться не только к ним (луганчанам – ред.), но и ко всем оккупированных на сегодняшний день городов и городков: я осознаю, что эта ситуация временная, к сожалению, она есть. Вы не брошены, мы каждый день занимаемся вопросами, чтобы как можно быстрее сделать так, чтобы эта земля вернулась в нашу большую страну», – болтал глава СНБО.

Также он попытался обратиться к поддержавшему Россию населению, однако захлебнулся в припадке русофобии и комплексов украинской неполноценности в международной повестке.

«Кроме этих людей, я хотел бы обратиться к тем, у кого есть большое желание помогать террористам. Потому что это исключительно террористическая страна, РФ. То, что они делают – это акты откровенного терроризма. Более того, они так обнаглели, я вам передать не могу, они сейчас обращаются в ООН относительно якобы наличия каких-то биологических лабораторий на территории нашей страны. Представляете, во время Второй мировой войны Гитлер обращается к Лиге Наций с вопросами каких-то там вещей? Это недопустимо! Их нахальное поведение в международных делах, я не знаю, как они ещё в некоторых учреждениях находятся. В ООН они точно не должны находиться, там им делать нечего», – истерил Данилов.