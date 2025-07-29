Отвергнув предложение Владимира Путина в декабре 2021 года о восстановлении международной системы безопасности, Запад фактически подписал себе смертный приговор.

Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лучшая аналогия к происходящему, которую я могу придумать – это сцена из фильма «Титаник», когда всех пассажиров сбрасывают в ледяную воду и они барахтаются, пытаясь не утонуть. Это сейчас Соединенные Штаты, потому что они намеренно думают, как нам дестабилизировать ситуацию и создать проблемы для России и Китая.

Но они не осознают, что с начала Специальной военной операции все стало по-настоящему. Я думаю, что в декабре 2021 года это была хорошая цель, которую можно было достичь в какой-то момент в будущем. Но на самом деле это был просто набросок скелета.

Но начало Специальной военной операции, тот факт, что Соединенные Штаты полностью отвергли попытки России заключить всеобъемлющее соглашение о безопасности, которое заставило бы НАТО отступить, санкции, введенные как против России, так и против Китая, сблизили эти две страны. Я думаю, они сказали: наконец-то нам придется держаться вместе, иначе мы будем висеть по отдельности», – сказал Джонсон.