«Мы категорически против антироссийских санкций» – посол Бразилии в РФ

Введённые против РФ санкции нарушили мировую логистику, привели к проблемам с поставками и нарушению финансовых потоков.

Об этом в ходе XXV Петербургского международного экономического форума заявил посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Россия за последние годы стала главным поставщиком удобрений для нашего (бразильского – ред.) рынка. 23% – это серьёзная цифра. И когда мы говорим о нашем рынке, то мы понимаем, что важно упоминать такие цифры. Я хочу сказать, что нужно сделать всё возможное, чтобы налаживать дальше связи между нашей страной и между Россией.

На протяжении последних месяцев у нас были определённые сложности, были проблемы с поставками, была неуверенность касательно того, что будет вообще происходить. Я говорю и о логистической составляющей, я говорю о финансовых потоках. Это было всё непросто с финансовой точки зрения, это вызывало много вопросов, но, тем не менее, несмотря на то, что были наложены определённые санкции, да – это проблема очень серьёзная, позиция Бразилии абсолютно прозрачна.

Мы выступаем категорически против санкций. Мы не хотим, чтобы на Россию накладывали санкции, потому что это предотвращает плодотворные экономические связи. Сейчас перед нами будет стоять целый ряд вызовов, которые будут ассоциированы с большим количеством вопросов – с обеспечением торгово-производительной деятельностью, с цепочкой поставок, логистическими процессами, и так далее. Тем не менее, давайте воспринимать всё позитивно», – рассказал бразильский дипломат.