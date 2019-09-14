«Мы катимся к капитуляции!» – истерика у Шустера

14.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина плавно идет к капитуляции в Донбассе на российских условиях. Главная угроза – возможное согласие Владимира Зеленского на встрече лидеров стран «Нормандского формата» выполнять так называемый «план Штайнмайера», подразумевающий проведение выборов в ЛДНР до установления там украинской юрисдикции.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» заявил ветеран украинского националистического движения, экс-депутат Верховной Рады Степан Хмара, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война еще нескоро закончится. Если понимать, кто наш враг и чего он хочет. К сожалению, в мире ситуация меняется не в нашу пользу, потому что так называемые наши западные партнеры фактически являются партнерами нашего врага. Я имею в виду, прежде всего, Францию. Ну, не саму Францию, а президента Франции господина Макрона и немецкую власть.

Потому очень тяжело будет нашему президенту и, если состоится встреча «Нормандской четверки», то возможны два выхода – или эта встреча закончится ничем, и это лучший вариант, либо она может начаться такой медленной сдачей интересов Украины, если будет действительно рассматриваться план Штайнмайера.

И я хотел бы сразу предупредить нашего президента, что это предложение Штайнмайера должно быть отброшено Украиной вообще от обсуждения. Потому что это путь к капитуляции», – заявил Хмара.

С ним согласился командир подразделения 74-го отдельного разведбатальона ВСУ Александр Старина, который участвовал в похищении названного главным свидетелем по делу сбитого «Боинга» начальника ПВО первой Славянской бригады Владимира Цемаха:

«Мы видим, у нас в районе происходит разведение войск, мы видим выдачу, – и это все звенья одной цепи, которые ведут, к сожалению, не просто к миру, а, наверное, все-таки, к капитуляции. Вот это, действительно, нас очень сильно расстраивает», – заявил Старина.

А замглавы запрещенного в РФ меджлиса, депутат Верховной Рады Ахтем Чийгоз заявил, что Украина не должна идти на поводу у западных стран и выполнять их требования, потому что элиты Евросоюза быстро меняются, чего не скажешь об интересах Украины: \

«Макроны приходят и уходят, Меркель практически ушла. Трампы тоже уйдут. А, вот, в истории строчка, наше лицо, наше поведение как народа Украины, как государства Украины, оно должно всегда быть таким, как было эти пять лет, когда мы приезжали на все европейские площадки или общались, украинцев встречали как сильных духом. Им непонятно было, что мы в 21-м веке готовы за свою независимость отдавать лично свою жизнь и проливать кровь. Вот столько к нам было уважения», – сказал Чийгоз.