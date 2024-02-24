«Мы хотим продолжения мясорубки» – в Вильнюсе не верят в победу Украины

Украина уже не имеет ни человеческих, ни оружейных ресурсов для победы над Россией.

Об этом в ходе проводимого в Литве «Форума свободной России» заявил сбежавший в Германию бывший российский министр, аферист и оппозиционер Альфред Кох, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Мне известны факты, что на сегодняшний день на Украине, по сведениям Верховной рады, одиннадцать миллионов людей, которые попадают под мобилизацию. Из них два миллиона за границей, они уехали как беженцы. Ещё порядка полутора миллионов – это инвалиды всех групп, которые не подлежат мобилизации. Три миллиона оказались на оккупированной территории, их тоже нельзя мобилизовать для ВСУ. Короче, там со всех делов чуть меньше миллиона человек, которых можно мобилизовать. В том числе и студенты.

Но эти люди не хотят идти на фронт, это очевидно. Потому что сама Верховная рада признаёт, что они нигде не могут этих людей идентифицировать. Остаётся мобилизовывать тех, кто занят в народной хозяйстве. Это три миллиона человек. Из них миллион надо вынуть, и отправить на фронт. Кто их заместит – не очень понятно. Значит, будет очередной экономический спад, и так далее. И по этой причине Верховная рада не может принять закон мобилизации, и сегодня в этот закон внесли четыре тысячи поправок. И можете себе представить, сколько это займёт времени», – сказал Кох.

Он подчеркнул, что в таких условиях Украине никак не победить, и продолжение войны – это бессмысленная бойня.

«Недокомплект некоторых бригад ВСУ составляет 40%, а в этих условиях нас призывают продолжать войну до победного конца. Но эта война может кончиться не так, как мы хотим, даже безотносительно того, что Америка просто не даёт оружия. И когда она его даст, вообще непонятно. А европейского оружия точно недостаточно чтобы победить и выйти на границы 1991 года. Если мы хотим, чтобы эта мясорубка продолжалась дальше… потому что почему факты должны поменяться? Откуда у Украины возьмутся люди, каким образом три миллиона беженцев вернутся на Украину и продолжать воевать? Сегодня этих проблем российская армия не имеет. Да, она не в блестящем состоянии, но у неё проблемы с личным составом не такие, как у ВСУ, и оружием она снабжается», – добавил экс-министр.