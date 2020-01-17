Мы, киевляне, не хотим видеть факельные шествия в честь террориста Бандеры – экс-нардеп

17.01.2020, Киев, Игорь Петров

Правительство Украины не делает никаких шагов для исправления ситуации в стране, люди видят это и в массовом порядке выезжают за границу.

Об этом в беседе на телеканале НАШ заявил Кирилл Куликов, народный депутат VI созыва, экс руководитель Бюро Интерпола Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди это прекрасно понимают, поэтому отток рабочей силы из этой страны колоссальный. Где-то в России работает 3 миллиона человек и где-то в Европе работает 3 миллиона трудоспособного населения страны. Люди понимают простые цифры.

Вот смотрим – «страна-агрессор», вчера выступает лидер «страны-агрессора» и говорит: «значит так, уважаемые друзья, материнский капитал!» Это очень важно – в «стране-агрессоре» они хотят рожать вот этих москалей, которые будут вокруг нас все, вот больше их будет появляться. За первого ребенка – 440 тысяч за второго – плюс 150, то есть более 10000 долларов.

У нас за первого ребенка – пятьдесят два минимума, это сначала 10 тысяч плюс по 860 гривен каждый месяц в течение трех лет, это порядка сорока тысяч, то есть тысячу семьсот с чем-то долларов… а за второго ребенка еще дополнительно – 70. То есть, это еще 2 500. Причем у нас дают выбирать деньгами, а там дают только на двух, потому что проблема – многие жили за счет этих денег. Ты имеешь право потратить эти деньги только на образование ребенка, только на лечение ребенка и на ипотеку, построить им квартиру.

То есть, там семья получает 10 тысяч долларов, тут получает меньше четырех. Так скажите мне, где заботятся о человеке, где думают о своем будущем, о потенциале, где нет временщиков?», – задался вопросом эксперт.

Кроме того, по его словам, непонятно, как Украина надеется вернуть потерянные Крым и Донбасс.

«Какой у нас есть путь экономического развития, развития людей? Давайте заявим честно, что Донецк – это не наша земля, Крым – не наш. Конечно он не наш – извините меня, русские туда сейчас по заявлению Путина вложат треть своего бюджета на развитие Севастополя и всего остального. Они потом к нам вернутся?..

За эти 25 лет мы не вложили ни копейки в Крым. Кроме того, что высосали из него все. Они потом к нам захотят вернуться? Да там будет 3 миллиона человек, и это будет электорат, извините меня, Путина… Он будет голосовать за него на выборах, а не за нас. А как мы хотим? Завоевать, а потом их заставить за нас проголосовать?.. Кто за нас проголосует? Завоевывать надо не территории на сегодняшний день, а души людей», – заметил Кирилл Куликов.

Президент страны Владимир Зеленский в своем новогоднем выступлении говорил правильные слова о единстве, но на следующий же день в Киеве прошло факельное шествие, которое киевляне не хотят видеть в своем городе.

«То, что он сказал, мне понравилось. То, что произошло на следующее утро, факельное шествие в день рождения Бандеры, несколько противоречило заявлениям президента Зеленского. Это нас не объединяет. Какое отношение ко мне, киевлянину, имеет польский террорист Бандера? Я здесь родился, я и большинство киевлян в моем городе не ходим здесь видеть факельные шествия, улицы Бандеры, Шухевича и т.д. Мы не хотим видеть здесь орды, которые валят памятники и т.д.», – возмущен Кирилл Куликов.