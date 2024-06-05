«Мы лишились доходов от экспорта электричества» – жалобы украинского энергетика

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краина уже долгое время не может зарабатывать на экспорте электроэнергии в страны ЕС. Об этом на канале «Ukrinform» заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас экспорта нет, и не ожидается. Физический переток происходит, потому что у нас довольно сильно повреждена энергосистема, и часто происходит переток из одной области в другую через европейские страны. Временами, когда нам необходимо в Одесскую область подать электроэнергию, проще отдать её из западные страны в Словакию, Венгрию или Польшу, а потом с Румынии получить обратно, и запитать Одесскую область. Чаще так проще», – сказал Харченко.

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«Поэтому физические перетоки происходят. Но экспорта у нас давно нет. Тот маленький экспорт, который был до начала мая, он был исключительно за счёт солнечной энергии, и только днём, когда были излишки. Больше ничего не отдавали», – добавил он.