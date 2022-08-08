Мы лишились наших женщин и детей– Карасев о нюансах украинской евроинтеграции

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Новости Украины

Эпоху, когда Украина поддерживала большую часть бюджета за счёт перечислений заробитчан, уходит в прошлое. Фактически происходит наоборот – работающие украинцы кормят своих родственников-беженцев в Европу.

Об этом в рамках пресс-конференции в Киеве высказался директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Финансово-интеграционная модель Украины – она не позитивна. Больше есть вопросов, та ли это модель интеграции Украины в ЕС, которую бы мы хотели иметь. С другой стороны, что мы видим? Приблизительно, 10 млн наших граждан – за границей. Где-то 7 млн – только в ЕС. Когда-то про еврейский народ, до создания государства Израиль, говорили, что это – рассеянный народ. А у нас это – разлученный народ, потому что много семей, в первую очередь, женщины и дети, живут за границей, в ЕС, а в стране фактически остались государственные чиновники, военнослужащие, мужчины. Женщины и дети за границами страны», – выразил недовольство он.

Эксперт подчеркнул, что социальные институции и структуры на Украине работают вхолостую из-за отсутствия необходимого количества населения.

«Дисбаланс в том, что государственный аппарат, где государственные финансы за счет западной помощи, чиновники, управление, финансирование социальной сферы – пенсионный фонд, разного рода министерства – они на Украине. А общества мало, потому что активные люди либо воюют, либо пребывают за границей. И это накладывает достаточно серьезный отпечаток на функционировании общества в целом. Это тоже своего рода интеграция. Женщины и дети интегрируются в ЕС – кто-то в школу начинает ходить, кто-то – работать, кто-то просто пребывает в прострации и получает помощь из Украины. Модель изменилась: раньше мы получали трансферы за счет трудовой миграции, пополняли платежный баланс. Сегодня наоборот: кто работает тут, пересылкой денег содержат свои семьи за границей. Страна – воюет, а деньги выходят за границу», – сокрушался Карасев.