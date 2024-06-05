Мы ложимся тысячами, нам никогда не сравняться с русскими – командир подразделения ВСУ

Украина никогда не сможет добиться паритета с Россией ни в количестве солдат, ни в вооружениях. Поэтому главным должно быть сохранение людей, а не удержание бесполезной посадки любой ценой.

Об этом в эфире интернет-канала «Вышка» заявил командир одного из подразделений ВСУ Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Паритета с русскими у нас никогда не будет. Нас меньше, у нас всего меньше. Их в три раза больше, чем нас, в четыре раза больше, мы не можем с ними равняться ресурсно – ни по технике, ни по количеству людей. Их всегда будет больше – так устроены организмы наших стран… Мы должны уйти от ситуации приоритетности удержания какой-то лесопосадки – в приоритетность сохранения людей. Когда-то мне сказал один мой американский друг, который приезжал к нам как инструктор, с нами был все это время, он говорит: «Вас настолько мало, что вы даже не имеете права пьяными разбиться за рулем, потому что вас настолько мало. Берегите свои жизни». Если у вас есть выбор потерять тысячу дронов и танк или одного бойца, лучше потерять тысячу дронов и танк, чем одного бойца», – распереживался ВСУшник.

«Если бы в Америке лег батальон американских морских котиков, на каждого из которых государство потратило по несколько миллионов долларов на его воспитание, то там бы уже бунт матерей был. А у нас ложатся люди тысячами», – заключил Ярославский.