«Мы любим смотреть, как убивают москалей»: киевский эфир о наступлении на Курск

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Наступление ВСУ на Курскую область подняло настроение всем украинцам. Об в эфире интернет-канала «Новости live» заявил украинский политический аналитик экс-депутат ВР Александр Бригинец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы, все украинцы, любим смотреть, как убивают москалей. В данном случае эмоционально видеть, как наши где-то наступают и наносят удары по врагу – это позитивно, это эмоционально. Особенно когда у нас под Покровском ситуация очень печальная, и тут внезапно мы видим, что у нас есть какие-то позитивные вещи по уничтожению аэродромов, самолётов, прорыв в Курской области, на косе мы что-то разбили. Это нам нужно для моральной сатисфакции», – сказал Бригинец.

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«Ну а глобальные цели будут понятны через несколько дней, это сложная операция», – подытожил он.