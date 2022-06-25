«Мы ментально были готовы к нападению русских» – тренер боевого гопака

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Новости Украины

Очень важно при воспитании учить ребёнка обращаться с автоматом, потому что это – как сабля для казака.

Об этом на канале «АНТС» заявил «общественный деятель», основатель казацкого лагеря «Межигорские соколы», тренер по боевому гопаку Сергей Шум, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Перед 24-м февраля с нашей группой проводили практические задания, выходили на несколько дней в лес, проводили также лекцию для детей и их родителей по тому, как нужно собирать тревожный чемоданчик, как нужно эвакуироваться при нападении войск, и нам эти знания пригодились. Мы хотя бы ментально были готовы к тому, что будет происходить. То есть это не было как снег на голову. Важная составляющая была историческая. Мы знали, что РФ, до неё СССР, потом Российская Империя и до неё Московия постоянно с нами воевала, и это война очередной этап полномасштабной большой войны, я надеюсь, последней, в которой мы победим и уничтожим эту империю зла всем миром. Как говорится, гурьбой и врага бить легче», – мечтал Шум.

Он продолжил рассказывать, как он готовил детей к противостоянию с российской армией.

«Немного тренировка с оружием. Это больше для психологической поддержки, что у тебя в руках автомат, и ты уже такой. Потому что автомат, как сабля у казака, она должна быть. Психологически дети уже были готовы к этому полномасштабному вторжению. Плюс проводились стрельбы, проводились учения, встречи с АТОшниками. Мой побратим приходил, рассказывал, он побывал в нескольких горячих точках», – хвастался умелец гопака.