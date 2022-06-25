«Мы ментально были готовы к нападению русских» – тренер боевого гопака

25.06.2022  02:47 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Пропаганда, Украина
Новости Украины

Очень важно при воспитании учить ребёнка обращаться с автоматом, потому что это – как сабля для казака.

Об этом на канале «АНТС» заявил «общественный деятель», основатель казацкого лагеря «Межигорские соколы», тренер по боевому гопаку Сергей Шум, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Очень важно при воспитании учить ребёнка обращаться с автоматом, потому что это – как...

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«Перед 24-м февраля с нашей группой проводили практические задания, выходили на несколько дней в лес, проводили также лекцию для детей и их родителей по тому, как нужно собирать тревожный чемоданчик, как нужно эвакуироваться при нападении войск, и нам эти знания пригодились. Мы хотя бы ментально были готовы к тому, что будет происходить. То есть это не было как снег на голову.

Важная составляющая была историческая. Мы знали, что РФ, до неё СССР, потом Российская Империя и до неё Московия постоянно с нами воевала, и это война очередной этап полномасштабной большой войны, я надеюсь, последней, в которой мы победим и уничтожим эту империю зла всем миром. Как говорится, гурьбой и врага бить легче», – мечтал Шум.

Он продолжил рассказывать, как он готовил детей к противостоянию с российской армией.

«Немного тренировка с оружием. Это больше для психологической поддержки, что у тебя в руках автомат, и ты уже такой. Потому что автомат, как сабля у казака, она должна быть. Психологически дети уже были готовы к этому полномасштабному вторжению. Плюс проводились стрельбы, проводились учения, встречи с АТОшниками. Мой побратим приходил, рассказывал, он побывал в нескольких горячих точках», – хвастался умелец гопака.

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