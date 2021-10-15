Мы могли всю Украину давно принять в гражданство РФ – Калашников

15.10.2021 19:13 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Закон, который позволяет без отказа от исходного гражданства получать паспорт РФ, надо было принимать в 90-е годы, тогда бы половина или даже всё украинское население было бы гражданами России.

Об этом на Всемирном конгрессе российских соотечественников в Москве заявил председатель комитета Государственной думы РФ по делам СНГ, Евразийской интеграции и соотечественников за рубежом Леонид Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несколько раз была упомянута здесь Украина. Вообще законы по гражданству и миграции принимал другой комитет, они были в ведении комитета по религии и общественного объединения. Мы настояли на том, чтобы 2,5 года назад передали нашему комитету эти вопросы. Так вот, если бы этот закон, который позволял бы без отказа от гражданства войти в российское гражданство, был принят в 90-е годы, то сегодня половина Украины была с российскими паспортами, или вся», – заявил Калашников.