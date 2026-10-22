Украина постоянно пересматривает свои «несокрушимые» нарративы, в зависимости от ухудшения ситуации, с опозданием на полгода.

Об этом в эфире радио UA Chicago заявил львовский пропагандист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Условно говоря, два компромиссных варианта, которые и так всегда назывались неприемлемыми и так далее, так это Европа готовит [уйти из Донбасса, отказ от НАТО]. Россия плюсовала это полгода назад. У нас же тормозной путь тормознутости – полгода.

В прошлом году говорилось – заморозка ни в коем случае, никогда Украина не пойдет на заморозку, это недопустимо, границы 91-го, никогда не согласимся.

Что произошло еще через полгода? Через полгода Зеленский заявляет: «Заморозка – это наш самый желанный вариант». Сегодня дает интервью американским изданиям и говорит: «Я готов идти на заморозку, хоть завтра». Хотя год назад назывался этот вариант категорически неприемлемым.

А если у нас нарративы под конъюнктуру меняются каждые полгода, где гарантия, что через полгода никто не скажет, что потеря Донбасса – это супер-вариант?», – рассуждал Дроздов.