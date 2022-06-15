«Мы молимся за ВСУ и помогаем теробороне» – в УПЦ умоляют Зеленского прекратить гонения

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Новости Украины

УПЦ продолжает нижайше прогибаться, перед украинскими националистами, надеясь на преференции и защиту от властей.

К такому выводу приводит открытое обращение митрополита Бориспольского и Броварского Антония к президенту Украины Владимиру Зеленскому, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Митрополит Антоний напомнил, что УПЦ ежедневно молится об украинской армии и целостности Украины, а также, что приходы и монастыри епархии помогают беженцам, военным и теробороне. Однако, сокрушается священник, в то же время внутри государства находятся силы, которые «сознательно расшатывают ситуацию на религиозной почве».

Он сообщил, что только за последнее время депутатами отдельных местных советов были приняты решения о запрете религиозных организаций УПЦ.

«В Киевской области на сегодня такие решения приняли Броварской городской совет — 06.05.2022 года; Переяславская городская и Пристоличный сельский совет — 19.05.2022 года; Новопетровский сельский совет — 29.05.2022 года. 13.06.2022 года решение о приостановлении деятельности религиозных общин Украинской Православной Церкви было принято Бориспольской городским советом Киевской области», – пишет в обращении Антоний.

Особенно его возмутило, что в виду того, что решения принимались единогласно, значит, за это голосовали и депутаты партии Зеленского «Слуга народа», за которую в Киевской области голосовали, в том числе, верующие.

«Это непонятно, поскольку мы знаем Вашу позицию о необходимости сохранять мир и стабильность внутри страны, чтобы обеспечить победу над внешним врагом. Верующие Бориспольской епархии УПЦ, как и другие избиратели Киевской области, голосовали на выборах в местные советы в основном за партию «Слуга народа», надеясь на соблюдение наших конституционных прав и свобод, в том числе и на свободное исповедание своей православной веры», – пожаловался митрополит.

При этом он добавил, что введённая предыдущей властью практика захвата православных храмов никуда не исчезла.

«Инициаторами проведения собрания по «переходу» религиозных общин часто выступают председатели ОТГ, мэры городов, старосты сел и представители местной территориальной обороны. При этом мнение членов религиозной общины не учитывается, голосуют за переход люди, не имеющие никакого отношения к религиозной общине. Происходит прямое вмешательство представителей органов государственной власти и местного самоуправления в деятельность религиозных общин Бориспольской епархии УПЦ. Все эти незаконные действия предпринимаются при содействии должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления в пользу образованной в декабре 2018 года «Православной Церкви Украины», – говорится в обращении.

По его словам, такие безобразия только возмущают верующих граждан и «способствуют дестабилизации ситуации внутри страны во время войны».

«Наши верующие защищают государство с оружием в руках и работают над восстановлением страны. А в то же время, за их спинами, лжепатриоты забирают православные храмы, избивают и запугивают верующих. На сегодня нарушения прав верующих Бориспольской епархии УПЦ на свободу своего вероисповедания приобрели массовый характер. Ситуация требует немедленного вашего вмешательства, чтобы сохранить мир и стабильность в государстве», – пишет митрополит Антоний.

«Просим Вас, глубокоуважаемый Владимир Александрович, защитить конституционные права граждан Украины — верующих Бориспольской епархии Украинской Православной Церкви, остановить религиозную вражду в украинском обществе и принять необходимые меры против беззаконных действий», – унижается митрополит в открытом обращении.