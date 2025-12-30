Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Облетевшие соцсети кадры из Гуляйполя, где русские заняли брошенный командный пункт 102-й бригады теробороны ВСУ (сформирована выходцами из Ивано-Франковской области) со всей техникой, картами и печатями, – объясняется деморализацией служивших там. Упаднические настроения достигли пика из-за смены командиров прямо перед наступлением ВС РФ.

Об этом телеканалу «Суспильнэ» рассказал бывший военнослужащий бригады, служивший в подразделении психологической поддержки и попросивший не называть его имени.

Он утверждает, будто бы причиной деморализации еще накануне начала боев за город стала смена управления бригадой, державшей здесь оборону, – переход под подчинение оперативного командования «Юг». Тогда в подразделении сменили командира и всех замов, что «почти полностью парализовало работу бригады и привело к моральному уничтожению военнослужащих».

«Уже к 15 ноября, управление бригадой было парализовано. На уровне штаба, персонала, психологической поддержки, гражданско-военного сотрудничества (ЦИС), медицинской службы, логистики», – сказал ВСУшник.

Он говорит, что ему, как и многим сослуживцам, удалось перевестись.

«Люди были просто морально уничтожены. Не подавлены, а уничтожены. И думали не о деле, которое должны делать, а о том, как перевестись из бригады», – жалуется собеседник издания.

Интересно, что еще 10 ноября в Ивано-Франковске на митинг вышли родственники военнослужащих 102 бригады, требуя ротации находящихся в Запорожской области западенцев с весны 2022 года, а также эвакуации раненых.

А перед этим 8 ноября родственники за подписью 70 человек направили письмо командованию, требуя «немедленно обеспечить вывод военнослужащих из зоны боевых действий», ссылаясь на «отсутствие логистического обеспечения на протяжении трех недель», «отсутствие огневой поддержки» и т.п.

Примечательно, что, когда нарастал кризис украинской обороны под Гуляйполем, командование 102-й бригады уверяло, что в соцсетях якобы распространяют постановочные видео и фейковые материалы, созданные для дестабилизации ситуации, давления на семьи военных и дискредитации ВСУ.