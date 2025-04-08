«Мы мощно противостоим России на границе с Белоруссией» – экс-замгоссекретаря Польши

Российские войска вполне официально могут теперь появиться на польско-белорусской границе.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Происходящее на границе Польши и Белоруссии вы квалифицируете как обострение, или это нормальное состояние, когда ваша страна вынуждена граничить с таким образованием, которое называется Союзным государством Белоруссии и России?», – спросил ведущий.

«Беларусь является страной, оккупированной Россией, и можно сказать, что это нормальное состояние обострения. Потому что, на самом деле, граница с Белоруссией является частью гибридной войны. Это игра беспомощными людьми, которые импортируются Лукашенко для того, чтобы создавать проблемы, давление.

На самом деле, никто не ожидает ничего другого. Это система конфликта, и, думаю – чем больше Лукашенко будет попадать в зависимость. Будут манёвры, придут русские войска, они поменяли доктрину – сейчас белорусов могут выгнать служить на территории России и наоборот. Это конец внешних признаков независимости», – вещал поляк в ответ.