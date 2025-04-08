«Мы мощно противостоим России на границе с Белоруссией» – экс-замгоссекретаря Польши

Вадим Москаленко.  
08.04.2025 22:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 553
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Польша, Провокации, Пропаганда, Россия, Украина


Российские войска вполне официально могут теперь появиться на польско-белорусской границе.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший замгоссекретаря Польши Петр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские войска вполне официально могут теперь появиться на польско-белорусской границе. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Происходящее на границе Польши и Белоруссии вы квалифицируете как обострение, или это нормальное состояние, когда ваша страна вынуждена граничить с таким образованием, которое называется Союзным государством Белоруссии и России?», – спросил ведущий.

«Беларусь является страной, оккупированной Россией, и можно сказать, что это нормальное состояние обострения. Потому что, на самом деле, граница с Белоруссией является частью гибридной войны. Это игра беспомощными людьми, которые импортируются Лукашенко для того, чтобы создавать проблемы, давление.

На самом деле, никто не ожидает ничего другого. Это система конфликта, и, думаю – чем больше Лукашенко будет попадать в зависимость. Будут манёвры, придут русские войска, они поменяли доктрину – сейчас белорусов могут выгнать служить на территории России и наоборот. Это конец внешних признаков независимости», – вещал поляк в ответ.

«Так что, на самом деле, говорим про конфликт с Россией, который реализуется руками части сил Беларуси», – добавил Кульпа.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить