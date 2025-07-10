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Россия может создать точки напряжения для Британии в разных частях мира – ее бывших колониях, но это лишь вопрос желания работать подобным образом.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Толстого, у Великобритании хватает чувствительных мест, по которым Россия могла бы работать так же, как и Британия в близких к России странах.

«Слушайте, мы тоже можем создать такие настроения в разных частях, которые для Британии чувствительны. Это вопрос такой, просто желания – мы тоже можем. Есть движения за самостоятельность Австралии, Канады – есть такие движения», – отметил политик.

Напомним, что на сегодняшний день под суверенитетом Великобритании находятся 10 заморских территорий, которые формально не являются частью этой страны. Также в состав Содружества наций входят еще 15 государств, главой которых является британский монарх. В их числе Канада, Австралия, Новая Зеландия и ряд других островных государств.

Примечательно, что меньше года назад в Австралии вспыхнул скандал вокруг визита британского короля Карла III. Монарха встретили акциями протеста и сжиганием британских флагов, а власти всех шести штатов страны отказались встречаться с королем.

Это связано с сильными антимонархическими настроениями австралийского населения, которое выступает за превращение страны в республику и выход из-под протектората короны.