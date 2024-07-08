Мы на грани государственной катастрофы. Россия отбросит нас в XVII век – Арестович

Анатолий Лапин.  
08.07.2024 10:55
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина, Энергетика


Россия еще не наносила катастрофических ударов по украинской энергетике.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Василия Голованова заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия еще не наносила катастрофических ударов по украинской энергетике. Об этом в эфире видеоблога...

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«Энергетический мост с Европой у нас висит, это проблема одного или двух-трех ударов российских по целям. Россияне это знают, они не прерывают сейчас электроснабжение со стороны Европы только потому, что они довели нас до крайности, это создает им сильную переговорную позицию. В любой момент они их могут перебить, и электроэнергия перестанет поступать из Европы сюда, а это означает резкую просадку по электроэнергетике», – сказал экс-советник ОП.

«Дальше они могут выбить вокруг атомных станций – не сами станции, а распределительную сеть, тем более что они сделали это в отношении очень многих других сетей. Украина разваливается на «энергоострова» в лучшем случае, а в принципе, тока становится на один-два часа в день, может быть и меньше. Это означает, что страна проваливается технологически в XVII век. Выживать будет только лучина на сборе подножных дров. Мы оказываемся в XVII веке, никакое организованное сопротивление в этом случае невозможно, потому что военные, конечно, будут воевать, но народ начнет массовый исход. Это означает тотальную государственную катастрофу. Мы висим на грани этой катастрофы», – заявил Арестович.

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