«Мы на грани катастрофы»: в Киеве требуют ввести бессрочное военное положение
Верховной раде уже не хватает голосов для продления режима военного положения, что может обернуться катастрофой для воюющей страны.
Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, бывший боевик «Айдара», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.
«Один из элементов дестабилизации в управлении страной является то, что ФСБ пытается через подконтрольных депутатов сорвать закон о продолжении военного положения.
А если сорвётся голосование о продолжении военного положения – всё, это катастрофа в контексте управленческих решений, ведения войны. Открывай границы, и дальше по тексту. Это будет очень серьёзное хаотичное движение в системе воюющей страны.
И маяком к такому риску может быть провал голосования закона о мобилизации. Потому что в принципе это связанные вещи», – пожаловался Лапин.
Он предложил просто ввести бессрочное военное положение, которое потом может быть снято решением президента и парламента.
«Голосов под этот законопроект у них уже нет. А это маяк на будущее голосование о продолжении военного положения.
Вообще, я удивляюсь, зачем каждый раз продолжают военное положение? Указ президента был, Рада поддержала, зачем каждые три месяца продолжать?
Потом, когда закончится война, Зеленский выдаст указ об отмене режима военного положения, и Рада его поддержит, вот и всё», – подытожил отставной ВСУшник.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.