«Мы на грани катастрофы»: в Киеве требуют ввести бессрочное военное положение

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Верховной раде уже не хватает голосов для продления режима военного положения, что может обернуться катастрофой для воюющей страны.

Об этом в эфире видеоблога экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил депутат Верховной рады прошлого созыва, бывший боевик «Айдара», майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Один из элементов дестабилизации в управлении страной является то, что ФСБ пытается через подконтрольных депутатов сорвать закон о продолжении военного положения. А если сорвётся голосование о продолжении военного положения – всё, это катастрофа в контексте управленческих решений, ведения войны. Открывай границы, и дальше по тексту. Это будет очень серьёзное хаотичное движение в системе воюющей страны. И маяком к такому риску может быть провал голосования закона о мобилизации. Потому что в принципе это связанные вещи», – пожаловался Лапин.

Он предложил просто ввести бессрочное военное положение, которое потом может быть снято решением президента и парламента.

«Голосов под этот законопроект у них уже нет. А это маяк на будущее голосование о продолжении военного положения. Вообще, я удивляюсь, зачем каждый раз продолжают военное положение? Указ президента был, Рада поддержала, зачем каждые три месяца продолжать? Потом, когда закончится война, Зеленский выдаст указ об отмене режима военного положения, и Рада его поддержит, вот и всё», – подытожил отставной ВСУшник.