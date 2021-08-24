24.08.2021 01:10 (Мск), Севастополь, Сергей Рулёв

Новости Украины

Пока в Киеве третьесортные руководители стран Запада в компании младоевропейцев обсуждали, как вернуть Крым под контроль Украины, блогер и репортер Сергей Рулёв опросил жителей Севастополя об их отношении к «Крымской платформе» и последних заявлениях Владимира Зеленского о судьбе полуострова.

О том, что ответили жители города-героя, – смотрите в сюжете «ПолитНавигатора».

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