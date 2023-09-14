«Мы на полпути, сумасшедшим уже раздали лезвия» – экс-замглавы МИД Молдовы

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Нам следует ждать дальнейшего обострения антироссийских проявлений со стороны руководства Молдовы. Это единственное средство отвлечения внимания от неспособности что-либо продемонстрировать из своих достижений.

С таким мнением в программе «По фактам» на телеканале Exclusiv TV выступил экс-замминистра иностранных дел Республики Молдова Валерий Осталеп, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что из набора планов сценаристов укрепления отношений с Россией – я говорю с сарказмом – мы находимся где-то на половине пути. Думаю, что вторая часть будет менее весёлой, для нас всех, в том числе», – отметил гость эфира.

По его словам, Кишинёв открыто провоцирует Москву в ожидании ответной реакции. Власти Молдовы это нужно, поскольку «с экономической точки зрения им показывать нечего и некому».

«Это традиционный инструмент отвлечения внимания», – сказал Валерий Осталеп.

Он считает, что в ближайшее время следует ожидать увеличения антироссийских проявлений, поскольку власть исчерпала набор тем:

«Моё мнение – это половина пути. Я думаю, впереди нас ждут более острые приёмы, потому что все темы у них закончились. «Антенны» закончились, высылка дипломатов закончилась. Машины с российскими номерами сюда не доезжают. Телевидение уже позакрывали. Сайты – они бы хотели заблокировать – но у них не получается. На телеграм-каналы у них не хватило сил».

Валерий Осталеп не берётся предугадать, какой именно следующий антироссийский шаг сделает молдавская власть.

«Куда приведут их фантазии – мне сложно судить. Если вы закроете людей с психическими отклонениями в одной комнате, будете им раздавать лезвия бритвы и говорить – «это для вашей же безопасности!», то, если вы зайдёте в эту комнату через какое-то время – там непонятно, что будет. Вот так я эту картину сейчас и вижу – раздают лезвия в закрытой комнате. Мы на уровне где-то 50%. Всё самое интересное у них впереди», – отметил Осталеп.