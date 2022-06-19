«Мы на пороге окончания 800-летнего господства орды» – Рада приняла постановление о статусе кандидата в ЕС

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Новости Украины

Сегодня на заседании Верховной рады, которая продолжает заседать, несмотря на обещания в Москве «наносить удары по центрам принятия решений», украинские депутаты одобрили обращение к европейским государствам с просьбой поддержать Украину на саммите ЕС 23 июня, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Официально законопроект 7471 звучит как проект Постановления об Обращении Верховной рады к государствам-членам ЕС и институтов ЕС по поддержке предоставления Украине статуса страны-кандидата на вступление в Европейский Союз.

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Русофобским заявлением отметилась экс-премьер Юлия Тимошенко.

«За это решение боролись целые поколения украинцев, вы это знаете. Вы знаете, что Украина имеет свое происхождение из европейской цивилизации. И то, что много лет нас держали в тюрьме Советского Союза, – это была только часть истории, изуродована и унижена. А реально наш дом, наше происхождение – это европейская цивилизация. И хочу напомнить вам, что именно украинцы с момента независимости боролись за это право каждый день. Украинцы – единственная нация, которая проливала кровь на майдане «гидности» для того, чтобы иметь возможность не потерять европейскую перспективу. Все поколения украинцев за это бились. Сейчас мы этого достигаем», – пафосно вещала Тимошенко.

Также по данному поводу высказалась депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе. Она посетовала на то, что история Украины знает много случаев, «когда к украинской мечте было просто рукой подать», но вечно что-то не складывалось:

«То не было единства в обществе, то не было поддержки мира, а то не было достаточной мощи войска».

Депутат убеждена, что предоставление Украине статуса страны-кандидата на вступление в ЕС будет шагом к краху РФ «как проекта».

«Сегодня ситуация совсем иная. И, я уверена, что нам с вами выпала судьба победить. Победить и увидеть рождение новой европейской страны, которая закалена испытаниями, и по силам далеко не всем нациям. И поэтому очевидно, что мы поддерживаем это постановление, и мы надеемся, что это будет шагом к окончанию 800-летнего господства орды и продолжение её проекта в виде РФ», – сказала Цинцадзе.

За постановление проголосовали 315 депутатов.

Подводя итог, слово взял спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

«Поздравляю, уважаемые коллеги, и с нетерпением ждем решения 23-24-го, чтобы мы могли уже с полной ответственностью поставить в этом углу (рядом с украинским флагом – ред.) флаг Европейского Союза и шагать к полноценному членству», – объявил Стефанчук.