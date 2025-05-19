«Мы на правильном пути» – президент России рассказал о разговоре с Трампом

Максим Столяров.  
19.05.2025 20:28
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Завершился телефонный разговор Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, который длился более двух часов.

Об этом российский президент рассказал журналистам, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Завершился телефонный разговор Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом, который длился более...

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«Разговор был очень содержательным – и очень откровенным. И, на мой взгляд, весьма полезным», – сказал президент.

Также он поблагодарил Трампа за усилия по поддержке переговоров.

«Россия также выступает за мирное урегулирование кризиса. Мы должны просто определить наиболее эффективные пути движения к миру. Договорились с президентом США, что Россия предложит, и готова работать с украинской стороной, над меморандумом по поводу будущего мирного договора.

С определением ряда позиций, как, например, принципы урегулирования, сроки мирного соглашения, включая возможное прекращение огня на определённое время, в случае достижения соответствующих договорённостей», – подчеркнул президент.

Также Владимир Путин отметил, что контакты в Стамбуле возобновились, и это «даёт основания полагать, что мы в целом на правильном пути».

«Вопрос в том, чтобы российская и украинская сторона проявили максимум стремления к миру, и нашли те компромиссы, которые устроили бы все стороны.

При этом в целом позиция России ясна, главное для нас – устранить первопричины этого кризиса», – добавил он.

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