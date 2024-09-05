Мы на решающем этапе войны, но Украина растянула фланги и замедлила темпы атаки, – немецкий генерал

Анатолий Лапин.  
05.09.2024 13:08
  (Мск) , Берлин
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинское вторжение в Курскую область застопорилось, а Россия в это время обрела передовые позиции на Донбассе, не совершив тех же ошибок, что ВСУ, – то есть, не перебросила на Курщину основные силы.

Об этом в эфире телеканала Welt заявил генерал-лейтенант ВС Германии в отставке Роланд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское вторжение в Курскую область застопорилось, а Россия в это время обрела передовые позиции...

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«Нельзя забывать о повседневной военной жизни и чем глубже вы продвигаетесь, тем больше становятся фланги и тем важнее становятся ночные огневые рубежи. Поэтому, говоря негативно, можно сказать, что наступление в значительной степени остановилось. Если говорить позитивно, то можно сказать, что Украина достигла своей цели нападения, политической цели… С другой стороны, в Донбассе русские явно находятся на передовой позиции с шестью оперативными группами, меняющими стратегию и тактику.

Так что теперь нужно действовать не только в лоб, но во фланг с юга, где сеть бреши. Это очень успешно, поэтому я считаю, что сейчас мы находимся на решающем этапе войны, потому что если русским удастся захватить Покровск, то они получат центральный важный с точки зрения логистики город. Там проходят железнодорожные линии, автомагистрали. И тогда для Украины – это принципиально новая ситуация. Они только что бросили оттуда много сил на Курск, а русские не совершили той же ошибки», – заявил Катер.

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