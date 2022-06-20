Мы на втором этапе трёх стадий украинского предательства – Уралов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Украинский национализм, он же – украинское предательство, состоит из трёх стадий: мазепинщина, петлюровщина и бандеровщина.

Об этом в ходе дискуссионного вечера в Санкт-Петербурге заявил политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По его словам, «развал ПостУкраины» будет происходить в три этапа, один из которых уже пройден.

«У украинского национализма, украинского предательства, есть три стадии. «Мазепинщина» – это проникнуть вглубь империи и в самый сложный момент воткнуть нож в спину. По имени Ивана Мазепы, который был любимцем Петра Первого. Второй этап – «петлюровщина». Это когда вооружённые банды под жовто-блакитными флагами, под идеями [независимой] Украины, занимаются грабежом местного населения. Мы сейчас на нём находимся. «Петлюровщина» – это то же ОПГ. И третий этап – после того, как они проиграли – начинается этап «бандеровщины». Обычно это – месть гражданским. Кто наиболее пострадавшими были от бандеровцев – учителя, врачи, хозработники. Потому что против НКВД сложно что-то делать, а завалить учителя – это намного проще», – рассказал Уралов.

По его словам, этот третий этап и будет главным вызовом России, потому что, в отличие от сегодняшнего дня, после Великой Отечественной войны бандеровщина в основном была сконцентрирована на Западной Украине.

«В ОПГ не все уходят из какой-то ненависти к России, но это очень удобно – возможность грабить. Вчера ты был никем, а сегодня тебе дали оружие, и ты стал всем. В этом отличие от регулярной армии. И этот третий вызов необандеровщины, на самом деле, очень серьёзный. Накануне в Херсоне пытались взорвать начальника УСИН, который перешёл на нашу сторону. В Мелитополе взрывы неделю назад были. Это терроризм. И нам предстоит утверждать наш миропорядок на этих территориях в очень сложных условиях. Потому что, с одной стороны, мы имеем дело с очень искалеченным обществом, где все ненавидят друг друга, никому не верят – это особенность украинского общества, потому что его на протяжении 30 лет всё время обманывали, а последние восемь лет верить было ещё и опасно. Потому что ты скажешь то, что думаешь, а твой сосед сдаст тебя в СБУ, а ещё хуже каким-то нацистам, и тебя просто палками забьют. Это ж не идеологически: бизнес твой понравился кому-то, а ты имел неосторожность высказать какую-то симпатию России. Там страшное творится, и мы должны быть готовы к этим испытаниям», – предупредил политолог.