У Украины уже нет денег, людей и оружия, но Запад всё равно настаивает на продолжении атак по России.

Об этом отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украинская армия не способна к наступательным действиям. Она может только обороняться, и делает это слабо. А президент России сказал, что война будет продолжаться до неизбежного завершения – пока Украина не примет условия России, либо пока военные не достигнут своих целей. Это громкое заявление, подкреплённое на местах. Русские доминируют и наступают. А реальность в воздухе такова, что русские могут нанести удар в любое время. И Украина ничего не может с этим поделать, западная система ПВО рухнула», – сказал Риттер.