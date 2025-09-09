«Мы наблюдаем социальный коллапс на Украине» – американский разведчик
У Украины уже нет денег, людей и оружия, но Запад всё равно настаивает на продолжении атак по России.
Об этом отставной морпех, разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер заявил в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Украинская армия не способна к наступательным действиям. Она может только обороняться, и делает это слабо. А президент России сказал, что война будет продолжаться до неизбежного завершения – пока Украина не примет условия России, либо пока военные не достигнут своих целей. Это громкое заявление, подкреплённое на местах.
Русские доминируют и наступают. А реальность в воздухе такова, что русские могут нанести удар в любое время. И Украина ничего не может с этим поделать, западная система ПВО рухнула», – сказал Риттер.
«У Украины нет ПВО, нет денег, нет оружия. И никто им ничего не даёт. В добавок ко всему, украинцы признают, что у них закончились деньги. Они не платят своим солдатам, не платят политикам, не платят пенсии, не платят пожарным.
У них нет денег, мы наблюдаем социальный коллапс. Но MI6 и ЦРУ всё ещё пытаются найти людей и технику для Украины, чтобы они могли использовать их для атак», – добавил разведчик.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: