«Мы надолго пришли в Украину»: минобороны Британии угрожает России

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Официальный Лондон выступил с угрозами в адрес Российской Федерации и ее политического руководства.

Соответствующее заявление, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сделал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, выступая перед британскими военными.

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Он объявил о грядущей поставке на Украину 600 противокорабельных ракет Brimstone, что «будет невероятно важно для того, чтобы помочь Украине доминировать на поле боя».

«Если президент Путин рассчитывает на то, что мы притормозим в этом году, он ошибается. В 2023 году настало время превратить импульс, которого достигли украинцы, отбросив Россию назад, и убедиться, что Россия понимает: цель сейчас – вытеснить их с Украины и восстановить суверенитет Украины», – сказал министр.

Кроме того, он обратился к российскому президенту.

«Послание такое: мы никуда не уйдем, господин Путин. Мы тут надолго. Мы стоим за Украину. Вам нужно переосмыслить ситуацию. Вам нужно внести изменения. Вам нужно оставить Украину», – заявил Уоллес.