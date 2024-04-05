«Мы найдём способ «наклонить» и Гагаузию, и Приднестровье» – кишинёвский министр-нацист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

И в Тирасполе, и в Комрате, в конце концов, поймут, что у них нет иного выбора, кроме евроинтеграции в составе единой Молдовы.

Об этом в интервью румынскому порталу G4Media.ro заявил вице-премьер молдавского правительства, министр экономики Молдовы Думитру Алайба, известный своими крайне русофобскими взглядами.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Алайба отказывается рассматривать в качестве отдельных субъектов не только Приднестровье, но и Гагаузию – автономию в составе Республики Молдова.

«Речь идет не о Приднестровье, а о районах левобережья Днестра, и речь идет не о Гагаузии, а о Комратском, Вулканештском и Чадыр-Лунгском районах. И эти регионы, как и остальная часть Республики Молдова, все больше интегрируются в Европейский Союз. С левого берега Днестра 70% экспорта идет в ЕС. Таким образом, тамошние предприниматели все больше видят преимущества интеграции в Европейский Союз. Ситуация в Комрате, Чадыр-Лунге, Вулкэнештах такая же, поэтому в целом экономика массово ориентирована на ЕС», – заявил вице-премьер молдавского правительства.

Будучи советником в проевропейском правительстве Влада Филата с 2009 года, Алайба гордится, что принял участие в переориентации экономики Молдовы от России на Европу:

«Это моё любимое достижение. Как быстро все изменилось! Всего 15 лет назад у нас была масштабная торговля, ориентированная на Россию и СНГ. 70% торговли Республики Молдова в 2008 году приходилось на Россию и страны СНГ. Те же денежные переводы пересылались преимущественно из СНГ, из России. А тут прошло всего 15, и мы полностью переориентировали нашу экономику на 180 градусов, а это означает тектоническую трансформацию нашей экономики», – заявил он в интервью румынскому изданию.

Вице-премьер заявил, что закон, налагающий на Гагаузию обязанность возмещать предпринимателям НДС из собственных средств, признанный неконституционным, следовало ввести в целях «экономического скачка»:

«Речь идет о равенстве, которое мы должны обеспечить. Я не думаю, что мы могли бы отложить это, потому что нам нужен экономический скачок, потому что нам нужно ускорение экономического развития. Мы не можем позволить себе откладывать решения, даже если они сложны, но они необходимы».

Алайбу не останавливает даже вердикт Конституционного суда, отменившего антигагаузский закон. Власть, по его словам, будет пытаться найти решение обхода постановления КС и сохранения ущемления Гагаузии:

«В любом нужно найти решение. Я не могу рассказать вам слишком много подробностей, но цель остается той же: обеспечить финансовую справедливость в цивилизованном государстве», – заявил он.

Других вице-премьеров в Молдове у нас для вас сегодня нет.