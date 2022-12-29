«Мы нашли Николая. Он думает, что он свинья»», – лже-ВСУшник разыграл антироссийскую комиссию при ООН

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столаров (Вован и Лексус) разыграли членов Независимой комиссии при ООН «по расследованию преступлений России на Украине».

Сначала пранкеры под видом украинского чиновника связались с представителем этой комиссии Ясминкой Джумхур, которая рассказала им, как организована работа. Джумхур пояснила, что специалисты не только опрашивают жертв на местах, но и связываются по видеосвязи с украинскими военными, находящимися в других странах. В том числе – с террористами из запрещенного в РФ «Азова», отсиживающимися после обмена в Турции.

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Получив информацию, пранкеры организовали для гендерного специалиста комиссии Катрин Ардол интервью по видеосвязи с «выжившим в российском плену бойцом ВСУ Николаем», которого сыграл российский актер. Его командира сыграл Лексус.

«Николай» рассказал, как его и товарищей заставляли кричать «Слава России» под угрозой избиения, а потом нарядили в женское платье и изнасиловали. Командовал русскими «некий Вудман» (известный порноактер – ред.). Потом Мыкола с товарищами разгружал ящики с виагрой. Одну из пачек ему якобы подарили на память российские военные.

Рассказ про виагру очень заинтересовал расследователя ООН – она попросила показать таблетки. «Командир» пояснил, что русские насиловали не только украинцев, но и свиней. Он уточнил, что Вудман уже ликвидирован.

«Мы нашли Николая около село Лозовая. Он думает, что он свинья», – сказал Лексус.

Мыкола пожаловался, что ему стало плохо от тяжелых воспоминаний, и он еле сдерживается, чтобы не захрюкать. Ардол внимательно выслушала весь этот бред, фиксируя разговор в тетрадке. Она заверила «украинца», что не ведет видеозаписи.

Следующий сеанс видеосвязи проходил не только с представительницей ООН, но и с начальником управления офиса генпрокурора Украины по секс-преступлениям Ириной Диденко. «Николай» выглядел недовольным и жаловался уже не только на русских, но и на своих сослуживцев. Рука у «бойца» была перевязана.

«После возвращения еще хуже все стало. Теперь мои сослуживцы называют меня «русской давалкой». Говорят, что я придумал всю эту историю», – пожаловался «Мыкола».

После этого Диденко заявила, что не хочет слушать никаких историй и свяжется с пострадавшим потом, чтобы официально снять показания.

«Николая» сопровождал украиноязычный «психолог». У него случилась перепалка с «командиром». Звучало много мата, при помощи которого участники встречи описывали гомосексуальный половой акт. Все это дословно переводилось на английский.

В отличие от украинского прокурора, Ардол ни капли не смутилась и заявила, что верил Мыколе.

Четвертая беседа состоялась между «переводчиком» и Диденко, которая призналась, что ей нужно «заполнить вакуум» по поводу сексуальных преступлений.