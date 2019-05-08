«Мы не банановая республика, чтобы потакать Украине» – немецкий депутат

08.05.2019, Симферополь, Олег Кравцов

Украинский посол в Германии требовал от Берлина запретить члену комитета Бундестага по международным делам Вальдемару Гердту поездку в Крым.

Об этом сам политик, возглавлявший немецкую делегацию на V Ялтинском международном экономическом форуме, рассказал в интервью «Известиям».

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Он рассказал, что на него оказывалось серьезное давление из-за этой поездки, отметив, что, возможно, и не приехал бы в Крым, если бы не письмо украинского посла в МИД Германии.

«На основании этого документа наше министерство иностранных дел мне настоятельно рекомендовало не посещать Ялту. Мне кажется, если ведомство повинуется запросу украинского посла, то это означает одно — мы деградируем на уровень какой-то банановой республики. Представьте, что такое письмо направил бы российский посол. Его бы выслали в тот же день. Наше правительство, вместо того чтобы вежливо отказать господину послу, ничтоже сумняшеся подчиняется, принимается меня воспитывать», – возмутился немецкий политик.

По его словам, в письме украинской стороны «с некоторой угрозой» было сказано, что «правительство должно принять меры и не допустить поездку определенных лиц в Крым», а также говорилось, что в противном случае будут последствия.

«Таким образом, на Украине мне сейчас грозит реальный срок. На сегодняшний день у меня нет планов ехать в эту страну, по крайней мере до тех пор, пока она не вернется в нормальное состояние, – резюмировал Гердт. – Хотя это действительно прекрасное государство с большим числом хороших и трудолюбивых людей».