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Представителям украинского режима нужно делать меньше бравадных заявлений в эфирах телеканалов, потому что страна испытывает проблемы с мобилизацией и подготовкой войск.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил депутат Верховной рады, бывший боевик запрещенного в России «Правого сектора» Андрей Шараскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шараскин подчеркнул, что украинские солдаты заканчиваются, в отличие от американских патронов и оружия.

«Нужно смотреть правде в глаза. Нужно адекватно оценивать. Один вопрос – отвечать на ток-шоу, совсем другой – адекватно воспринимать вызовы и риски, которые перед нами существуют. Мы не бесконечны по ресурсу, мы не бесконечны по людям», – сказал праворадикал.

«Если оружие мы еще можем получать, то на самом деле, сейчас уже большой вопрос по мобилизации и по тому, чтобы отобрать качественных бойцов для обучения на новой технике, которые вместе с этой техникой приедут и будут воевать. Это один такой небольшой кусок как раз о тоне и адекватном восприятии ситуации», – заявил Шараскин.