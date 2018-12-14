14.12.2018, Симферополь, Галина Шершнева
 
Крым, Местная власть, Россия
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«Мы не бездомные собаки» – в Симферополе митингуют «подземные» торговцы

Власти Симферополя намерены полностью убрать торговлю из подземных переходов города, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть соответствующая позиция главы Крыма, и из переходов мы в ближайшие недели будем выносить торговлю. Торговли в переходах не будет. Быстро это сделать не получится, потому что люди там работают не один год. Для того, чтобы они куда-то перешли, нужно предоставить им рабочие места. Но, тем не менее, в таком состоянии переходы оставаться не будут», – заявила исполняющая обязанности главы администрации Симферополя Наталья Маленко.

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Новшества затронут интересы 2,5 тыс человек (850 индивидуальных предпринимателей и наемных продавцов).

В свою очередь возмущенные торговцы провели собрание.

«Волнение нарастает. Мы очень просим инициировать нам встречу с ВИО главой администрации города,так как нам не понятно, почему добросовестных налогоплательщиков не хотят услышать в нынешнем руководстве! Мы работаем в правовом поле, но почему то с нами решили поступить, как с бездомными собаками! Предприниматели готовы к конструктивному диалогу», – написала у себя в «Фейсбуке» предприниматель Вера Князева, разместившая также снимки с акции протеста.

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