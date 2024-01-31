«Мы не будем останавливать обмены, и не забудем о преступлениях» – Путин

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Россия будет продолжать настаивать на необходимости продолжения обменов до тех пор, пока все российские граждане не будут освобождены из плена неонацистов.

Об этом на встрече с доверенными лицами заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Остановят обмены, или нет? Мы не будем останавливать, нам своих ребят надо забрать. У нас соотношение людей, которые находятся в России, и наших ребят, которые на Украине, сейчас один к десяти. У нас тысячи, а у них несколько сотен. Но мы всё равно будем забирать своих ребят, если украинская сторона готова. Они нам всё время дают сигнал, что готовы. Ну раз готовы – пожалуйста, это их дело, как поступать с их военнослужащими», – сказал Путин.

«Мы знаем, конечно, там опасения, что это отрицательно скажется на спонсорах, денег не будут давать. Но стараются всё замедлить. Вы посмотрите, в западных СМИ – щёлк, и всё выключаются. Но мы не забудем о тех преступлениях, которые совершаются над нашими и не нашими гражданами», – добавил он.