«Мы не будем останавливать обмены, и не забудем о преступлениях» – Путин

Владимир Гладков.  
31.01.2024 21:23
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия будет продолжать настаивать на необходимости продолжения обменов до тех пор, пока все российские граждане не будут освобождены из плена неонацистов.

Об этом на встрече с доверенными лицами заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия будет продолжать настаивать на необходимости продолжения обменов до тех пор, пока все российские...

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«Остановят обмены, или нет? Мы не будем останавливать, нам своих ребят надо забрать. У нас соотношение людей, которые находятся в России, и наших ребят, которые на Украине, сейчас один к десяти. У нас тысячи, а у них несколько сотен.

Но мы всё равно будем забирать своих ребят, если украинская сторона готова. Они нам всё время дают сигнал, что готовы. Ну раз готовы – пожалуйста, это их дело, как поступать с их военнослужащими», – сказал Путин.

«Мы знаем, конечно, там опасения, что это отрицательно скажется на спонсорах, денег не будут давать. Но стараются всё замедлить. Вы посмотрите, в западных СМИ – щёлк, и всё выключаются. Но мы не забудем о тех преступлениях, которые совершаются над нашими и не нашими гражданами», – добавил он.

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