Мы не будем пассивно наблюдать, как Германия и Япония вновь скатываются в оголтелый фашизм – Лавров

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Руководство Германии, Италии, Японии и некоторых их союзников с некоторых пор начали снова тяготеть к фашистской и русофобской идеологии.

Об этом на XI Международном форуме «Примаковские чтения» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И еще очень тревожит позиция Германии. Она с некоторых пор вместе с Италией и Японией голосует на Генассамблее ООН против нашей ежегодной резолюции о недопустимости героизации нацизма. И помимо этого, берет на себя роль лидера в поддержке нацистского киевского режима, накачивая его и финансами, и оружием. Сейчас придумали такую схему, согласно которой якобы они будут производить оружие на территории Украины. Но это просто прикрытие для того, чтобы поставлять оружие из той же Германии, из других европейских стран. Мерц заявил сразу, как вступил в должность, что его приоритет – сделать армию ФРГ вновь сильнейшей в Европе. Ну, конечно, подобные высказывания говорят о том, что правящие круги современной Германии запамятовали о темных страницах своей истории, и пора им, пока не поздно, все-таки образумиться», – сказал Лавров.

После чего в зале поинтересовались, может ли фашизм вернуться, и не является ли происходящее «признаками того, что возможно – у нацизма, у фашизма есть какое-то будущее».